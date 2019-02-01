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Ракурс
Фейсбук удалил пророссийские аккаунты. Фото: flickr.com

Борьба с пропагандой: Facebook и Twitter удалили сотни связанных с Россией и Венесуэлой страниц

1 фев 2019, 10:05
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Компании Facebook (Фейсбук) и Twitter (Твиттер) удалили сотни связанных с Россией и Венесуэлой страниц и аккаунтов. Всего было блокировано 783 аккаунта за «скоординированное недостоверное поведение» в соцсетях.

Отдельные заблокированные «Фейсбуком» страницы принадлежали жильцам 36 стран мира, но выяснилось, что аккаунты связаны с Ираном. Об этом 1 февраля сообщила администрация соцсети.

Активность аккаунтов была прежде всего направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также Соединенные Штаты Америки. На одну из удаленных страниц были подписаны почти 2 млн пользователей.

Интернет-компания «Твиттер» заявила, что удалила 6 тыс. сообщений, которые были созданы перед выборами в Конгресс США в ноябре 2018 года. Администрация соцсети утверждает, что часть аккаунтов, публиковавших сообщения, связаны с Россией, Ираном и Венесуэлой.

Напомним, компания Facebook (Фейсбук) удалила более 360 российских сообществ и аккаунтов, распространявших недостоверную информацию о событиях в Украине, Грузии, Молдове и странах Балтии. Эти страницы скоординированно участвовали в распространенных таких данных в соцсетях Facebook и Instagram. Созданные аккаунты и сообщества пытались ввести пользователей в заблуждение о своем происхождении и цели деятельности.

Источник: Ракурс


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