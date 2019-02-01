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Ракурс
Смерть российского наемника в украинской колонии: в РФ открыли уголовное дело. Фото: Гулагу.нет

Смерть российского наемника в украинской колонии: в РФ открыли уголовное дело

1 фев 2019, 09:54
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По факту смерти российского наемника в колонии во Львовской области Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело.

Отмечается, что смерть россиянина наступила в результате нанесения большого количества травм и телесных повреждений. В России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса РФ, сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Сейчас российские правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Отметим, что 9 декабря 2018 года в результате несчастного случая в Дрогобычской исправительной колонии № 40 Львовской области умер приговоренный к 12 годам тюрьмы российский наемник Валерий Иванов. 28 декабря 2018 года его тело было доставлено в Северодвинск Архангельской области России.

Источник: Ракурс


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