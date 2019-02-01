Смерть российского наемника в украинской колонии: в РФ открыли уголовное дело

Смерть российского наемника в украинской колонии: в РФ открыли уголовное делоhttps://racurs.ua/n117576-smert-rossiyskogo-naemnika-v-ukrainskoy-kolonii-v-rf-otkryli-ugolovnoe-delo.htmlRacurs.ua
По факту смерти российского наемника в колонии во Львовской области Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело.
Отмечается, что смерть россиянина наступила в результате нанесения большого количества травм и телесных повреждений. В России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса РФ, сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
Сейчас российские правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Отметим, что 9 декабря 2018 года в результате несчастного случая в Дрогобычской исправительной колонии № 40 Львовской области умер приговоренный к 12 годам тюрьмы российский наемник Валерий Иванов. 28 декабря 2018 года его тело было доставлено в Северодвинск Архангельской области России.