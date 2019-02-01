Пожар в российском Дагестане полностью уничтожил два торговых центра (ВИДЕО)

Пожар в Кизляре. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117575-pojar-v-rossiyskom-dagestane-polnostu-unichtojil-dva-torgovyh-centra-video.html

Racurs.ua

Крупный пожар произошел в дагестанском Кизляре (Российская Федерация), огонь уничтожил два торговых центра и несколько магазинов.

Полностью выгорели трехэтажные торговые центры. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям пытаются ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Республике Дагестан.

Товар, который хранился в ТЦ и магазинах, уничтожен огнем. Пожар до сих пор продолжается, спасателям удалось локализовать возгорание. Предварительно установлено, что в результате пожара никто не погиб.

Как сообщает российский «5 канал», в ТЦ «Планета Люкс» торговали одеждой и обувью. На первом этаже расположились ресторан и продуктовые магазины. Возгорание произошло около 7.00, когда в торговом центре еще не было посетителей и администрации.

Напомним, 31 января произошел масштабный пожар в Варшаве на территории торгового центра. Горел зал длиной около 150 м и шириной 20 м. Конструкции большого зала, где вспыхнул пожар, частично обрушились.