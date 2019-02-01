Китайским видеоблогерам запретили одевать сексуальную одежду

Китайским видеоблогерам запретили одевать обтягивающую одежду. Фото: Agent Orange

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Racurs.ua

Китайским видеоблогерам запретили одевать обтягивающую одежду, также девушкам, ведущим блоги, нельзя появляться онлайн в нижнем белье или сексуальных нарядах.

Отмечается, что ограничения по введению видео-блогов коснутся не только девушек. Также были приняты ограничения относительно возраста видеоблогеров, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на DailyMail.

Отныне несовершеннолетние видеоблогеры должны предоставить подписанное заявление о разрешении на проведение видеотрансляции, а также удостоверение личности опекуна и указать адрес проживания.

Сообщается, что указанные нормы сейчас действуют только в китайской провинции Хубэй, однако власти Китая планируют распространить их на территорию всей страны.

В 2016 году китайским видеооблогерам уже запретили снимать и выкладывать в сеть видео с сексуальным поеданием бананов.

Ранее сообщалось, что новые правила YouTube запретили опасные для жизни челленджи. Пользователям запретили публиковать видео с призывом повторить опасные для жизни ситуации.