Мадуро хочет продать золото Венесуэлы. Фото: Известия

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Racurs.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запланировал продать Объединенным Арабским Эмиратам 15 т золота страны.

Масштабное соглашение должно состояться в ближайшие дни. Часть золотого запаса продадут, чтобы получить наличные средства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Каракасе.

Осведомленный источник рассказал журналистам, что 26 января 2019 года Центробанк Венесуэлы уже продал 3 т золота. А в 2018 году Турция приобрела у Венесуэлы преимущественно неочищенного золота на сумму в 900 млн долл. Всего в феврале команда Мадуро хочет продать 29 т золота из запасов страны, хранящихся в Каракасе.

В Центробанке Венесуэлы сообщили, что на конец ноября 2018 года золотые запасы составляли 132 т.

В правительстве Соединенных Штатов Америки предупредили Мадуро о последствиях, если он продолжит продавать золотовалютные резервы страны и не прекратит давить на временного президента страны Хуана Гуайдо.

Напомним, 31 января в Москву из столицы Венесуэлы Каракаса прибыл самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, которым, как подозревают, могли вывезти часть золотого запаса этой южноамериканской страны. Источники агентства Bloomberg подтверждают факт отгрузки Центробанком 20 т золота.