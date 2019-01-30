Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Из Венесуэлы в Россию хотели вывезти 20 тонн золота. Фото: Українські Новини

Из Венесуэлы в Россию хотели вывезти 20 тонн золота

30 янв 2019, 13:12
999

Из Венесуэлы пытались вывезти 20 тонн золота в Россию. Золото собирались вывезти на самолете, который вчера прибыл в Каракас из Москвы.

Согласно сообщению Национальной ассамблеи Венесуэлы, центральный банк страны был намерен отдать около 20 тонн золота для перевозки его в Россию, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на Twitter законодательного органа.

В венесуэльском парламенте заявили, что золото принадлежит не главе Центробанка, а всему народу страны.

Ранее сообщалось, что из московского «Внуково» в Венесуэлу вчера, 29 января, вылетел Боинг 777. На борту самолета не было пассажиров, а только члены двух экипажей.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. В результате противостояний активистов и правоохранительных органов погибли более 35 человек, более 500 арестованы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше