Из Венесуэлы в Россию хотели вывезти 20 тонн золота. Фото: Українські Новини

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Racurs.ua

Из Венесуэлы пытались вывезти 20 тонн золота в Россию. Золото собирались вывезти на самолете, который вчера прибыл в Каракас из Москвы.

Согласно сообщению Национальной ассамблеи Венесуэлы, центральный банк страны был намерен отдать около 20 тонн золота для перевозки его в Россию, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на Twitter законодательного органа.

В венесуэльском парламенте заявили, что золото принадлежит не главе Центробанка, а всему народу страны.

Ранее сообщалось, что из московского «Внуково» в Венесуэлу вчера, 29 января, вылетел Боинг 777. На борту самолета не было пассажиров, а только члены двух экипажей.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. В результате противостояний активистов и правоохранительных органов погибли более 35 человек, более 500 арестованы.