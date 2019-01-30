Санкции РФ против Украины угрожают остановкой автозаводов России

Российско-ирландское СП на грани закрытия из-за санкций России против Украины, фото — Eurabota.ua

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Производство систем ЭРА-ГЛОНАСС в России оказалось под угрозой из-за запрета на ввоз кабелей из Украины.

Акционерное общество ПЭС/СКК, которое является совместным российско-ирландским предприятием, просит правительство России временно ввозить кабели из Украины, сообщает 30 января «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Они являются компонентами проводов для автомобильных систем ЭРА-ГЛОНАСС — российской государственной системы экстренного реагирования на ДТП, которая устанавливается на всех авто, которые продаются в России.

Соответствующее письмо министру промышленности и торговли Самарской области Михаилу Жданову направил гендиректор совместного предприятия Стивен Готье.

Готье просит Жданова помочь в получении временного разрешения на ввоз на территорию РФ коаксиальных кабелей из Украины. Российский производитель просит разрешить ввоз на шесть месяцев, поскольку заменить определенные виды кабелей невозможно.

Дело в том, что специфические кабели производятся исключительно швейцарской компанией Tyco Electronics и их производство освоено только в Украине.

«Перенос производства в другую страну требует нескольких месяцев, а имеющихся запасов кабеля предприятию хватит только на неделю. Альтернативных производств в мире не существует», — написал Стивен Готье российском чиновнику.

Он отметил, что уже через неделю предприятие может закрыться и распустить персонал в вынужденные отпуска. Это приведет к остановке конвейера российских автозаводов и срыву производства автомобилей, оборудованных системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Напомним, что 29 декабря 2018 года правительство РФ наложило запрет на импорт ряда товаров, страной происхождения которых является Украина. Под ограничения, в том числе, попал и упомянутый антенный кабель.