Хакера задержали сотрудники СБУ. Фото: Информатор

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность хакера, который использовал вредоносный софт для взлома платежных систем иностранцев.

Киберзлоумышленник принадлежал к международной хакерской группировке и специализировался на том, что разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения. Об этом 30 января сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

С помощью вредоносного софта хакер получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Злоумышленник ожидал получить доступ к электронным счетам и обворовать их.

Правоохранители провели обыски в доме хакера и обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство — граждане других государств.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки считает, что группа хакеров, среди которых есть украинец, причастна к кибератаке на их базу данных.