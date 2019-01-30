Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Хакера задержали сотрудники СБУ. Фото: Информатор

Хакер из Запорожья погорел на взломе платежных систем иностранцев — СБУ

30 янв 2019, 12:55
999

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность хакера, который использовал вредоносный софт для взлома платежных систем иностранцев.

Киберзлоумышленник принадлежал к международной хакерской группировке и специализировался на том, что разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения. Об этом 30 января сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

С помощью вредоносного софта хакер получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Злоумышленник ожидал получить доступ к электронным счетам и обворовать их.

Правоохранители провели обыски в доме хакера и обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство — граждане других государств.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки считает, что группа хакеров, среди которых есть украинец, причастна к кибератаке на их базу данных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше