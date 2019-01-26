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Ракурс
Сборник с утечкой информации называется «Темная сторона Кремля»

Хакеры слили в сеть сборник «Темная сторона Кремля», который разоблачает войну России в Украине

26 янв 2019, 20:38
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Хакеры выложили в сеть 175 Гб российских документов о войне на Донбассе, а также связях Кремля с Русской православной церковью. Сборник с утечкой информации называется «Темная сторона Кремля».

Документы получены с помощью хакерских взломов, сообщает 26 января The New York Times.

Основные файлы архива содержат сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и террористов в Украине.

Среди документов есть большой массив материалов с МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году, документы российской экспортной компании «Рособоронэкспорт», а также материалы о фальсификации истории падения малайзийского «Боинга», совершавшего рейс МН17.

В то же время по ссылке http://ddosecretspzwfy7.onion/changelog/ материалы утечки пока прочитать не удается.

Сайт, на котором обнародовали похищенные хакерами документы, построен подобно WikiLeaks. Он приглашает хакеров и активистов отправлять и распространять конфиденциальные документы. По мнению The New York Times, утечкам информации способствует то, что украинские хакеры активно работали, чтобы пролить свет на секретные российские операции в Крыму и на Донбассе.

Напомним, что в начале января украинского хакера обвинили во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Источник: Ракурс


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