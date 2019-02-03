Аварии на японских АЭС планируют предотвращать при помощи искусственного интеллекта

Искусственный интеллект призван решить проблему нехватки опытных операторов на японских АЭС, фото: MaxPixel

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Racurs.ua

Японская энергетическая компания «Тюгоку Дэнреку» рассматривает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для контроля за работой атомных электростанций (АЭС).

Главной причиной появления такой инициативы являются кадровые проблемы — на всех японских АЭС ощущается нехватка опытных операторов, сообщает телеканал NHK.

Планируется, что такая система будет сообщать операторам о признаках проблем в работе оборудования электростанций и давать советы относительно того, как им стоит реагировать.

В своей работе ИИ будет руководствоваться информацией, полученной от примерно 3,5 тыс. узлов сбора данных на АЭС. Он будет следить за давлением, температурой и частотой вибрации, возникающей на оборудовании.

Прогнозы относительно возможных неполадок ИИ сможет делать благодаря анализу около 4 тыс. отчетов о проблемах, возникавших ранее на японских АЭС.

«Тюгоку Дэнреку» станет первой компанией в стране, внедрившей такую систему.

Напомним, осенью 2018 года стало известно, что очищенная вода с поврежденной японской АЭС «Фукусима» все еще слишком загрязнена радиоактивными веществами для сброса в океан.