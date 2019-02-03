Супрун рассказала, какие бутерброды вредят здоровью

Привычный украинцам бутерброд с колбасой – опасен для здоровья

https://racurs.ua/n117664-suprun-rasskazala-kakie-buterbrody-vredyat-zdorovu.html

Racurs.ua

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, какой тип бутербродов больше всего вредит здоровью.

По словам Супрун, привычный для украинцев бутерброд с маслом и колбасой — это не только не здоровая, но и даже вредная пища. К тому же, достаточно дорогая. Об этом в. о. министра сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Килограмм колбасы стоит значительно дороже килограмма хорошего мяса», — отмечает чиновник.

Супрун подчеркивает, что колбаса в целом является достаточно вредным для здоровья продуктом. В ней, в частности, очень много соли, избыток которой увеличивает риск заболевания сердечно-сосудистыми болезнями.

«В 100 граммах салями половина дневной нормы соли», — отмечает в. о. министра.

К тому же, колбаса — это процесованое мясо — глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Супрун отмечает, что чрезмерное употребление такого процесованого мяса увеличивает вероятность заболеть раком прямой кишки и поджелудочной железы.

Поэтому Супрун рекомендует ограничить употребление колбасы, а как более безопасную альтернативу предлагает курятину.

Белый хлеб, который часто попадается в бутербродах, также может представлять угрозу здоровью — из-за большого количества соли.

«В 100 граммах хлеба — примерно пятая часть дневной нормы соли», — отмечает Супрун.

Кроме того, у такого хлеба высокий гликемический индекс, то есть он стремительно поднимает уровень сахара в крови, отмечает министр.

Что касается настоящего сливочного масла, а не спрэда или маргарина, то особой угрозы здоровью оно не несет, однако нужно придерживаться адекватных границ потребления — в масле много насыщенных жиров, избыточное количество которых потреблять не стоит, отмечает Супрун.

Поэтому, тем, кто предпочитает бутерброды, Супрун рекомендует изготавливать их из более безопасных для здоровья компонентов. Белый хлеб можно заменить высевочным хлебом, который содержит больше витаминов, имеет клетчатку и меньший гликемический индекс, или ржаным хлебом, богатым магнием, железом, кальцием и витаминами группы В.

Вместо колбасы лучше использовать печеное мясо, печеночный паштет, форшмак или хумус. Также Супрун рекомендует добавлять к паштетам овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы.

Еще одна альтернатива колбасе — ломтик сала, черный хлеб и горчица, отмечает в. о. министра.

Напомним, в прошлом году Супрун «позволила» есть арбузы.