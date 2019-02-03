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Погода в Украине 4 февраля: синоптики обещают теплый и солнечный день. Фото: Главком

Погода в Украине 4 февраля: синоптики обещают теплый и солнечный день

3 фев 2019, 15:05
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Погода в Украине 4 февраля будет теплой и без осадков. Столбики термометров достигнут отметки 7−11° тепла днем ​​на юге страны, в других регионах будет немного прохладнее 2−5° выше нуля.

В южных и центральных областях будет солнечно, в северных и западных — пасмурно, но без осадков, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 4 февраля будет теплой. Синоптики прогнозируют 1−3° тепла ночью и 3−5° тепла днем. Осадки не ожидаются.

Погода во Львове в понедельник будет теплой и без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать отметки 1−3° тепла, днем — 3−5° выше нуля.

В Днепре в понедельник, 4 февраля, будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем ​​6−8° выше нуля.

Погода в Харькове 4 февраля будет теплой и без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​3−5° выше нуля.

В Одессе 4 февраля синоптики прогнозируют по-весеннему теплую и солнечную погоду. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 8−10° с отметкой плюс.

Погода в Украине 4 февраля 2019 года. Фото: meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 февраля будет неспокойной. В первой половине дня ожидается небольшая магнитная буря, во второй — только незначительные магнитные колебания.

Магнитные бури в Киеве 4 февраля 2019 года. Фото: gismeteo.ua

Ранее сообщалось, какая погода будет в феврале 2019 года. Синоптики прогнозируют большие снегопады и морозы.

Источник: Ракурс


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