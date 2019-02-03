День борьбы с ненормативной лексикой: как правильно ругаться по-украински

Картина «Запорожцы» Ильи Репина. Фото: Всвіті

https://racurs.ua/n117662-den-borby-s-nenormativnoy-leksikoy-kak-pravilno-rugatsya-po-ukrainski.html

Racurs.ua

День борьбы с ненормативной лексикой отмечается в мире сегодня, 3 февраля.

К ненормативной лексике относят не только бранные и вульгарные слова, но и диалектизмы и профессионализмы, сообщается на странице Института языкознания А.А. Потебни НАН Украины.

Специалисты отметили, что бранные слова в языке подростков появляются из-за физиологических изменений в организме, которые вызывают большой стресс у молодых людей. Ненормативная лексика играет роль эмоциональной разрядки. Брань в языке взрослых людей указывает на агрессивный характер, неумение держать себя в руках и указывает на, что человеку не хватает чего-то важного.

Языковеды отмечают, что полностью искоренить сквернословие из языка невозможно, однако отучить от ругани конкретного человека вполне возможно. Эксперты предлагают заменять ненормативную лексику менее пошлыми словами, употребляемые в литературном языке. Например: виродок, дурепа, зараза, збидлений, паскудник, сволоцюга, собачитися, трясця, шмаркач.

Также в институте привели пример украинских проклятий, которые вошли в «Словарь украинских синонимов» Алексея Вусика. Отмечается, что они показывают самобытность украинского языка и культуры.