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Ракурс
Картина «Запорожцы» Ильи Репина. Фото: Всвіті

День борьбы с ненормативной лексикой: как правильно ругаться по-украински

3 фев 2019, 14:31
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День борьбы с ненормативной лексикой отмечается в мире сегодня, 3 февраля.

К ненормативной лексике относят не только бранные и вульгарные слова, но и диалектизмы и профессионализмы, сообщается на странице Института языкознания А.А. Потебни НАН Украины.

Специалисты отметили, что бранные слова в языке подростков появляются из-за физиологических изменений в организме, которые вызывают большой стресс у молодых людей. Ненормативная лексика играет роль эмоциональной разрядки. Брань в языке взрослых людей указывает на агрессивный характер, неумение держать себя в руках и указывает на, что человеку не хватает чего-то важного.

Языковеды отмечают, что полностью искоренить сквернословие из языка невозможно, однако отучить от ругани конкретного человека вполне возможно. Эксперты предлагают заменять ненормативную лексику менее пошлыми словами, употребляемые в литературном языке. Например: виродок, дурепа, зараза, збидлений, паскудник, сволоцюга, собачитися, трясця, шмаркач.

Также в институте привели пример украинских проклятий, которые вошли в «Словарь украинских синонимов» Алексея Вусика. Отмечается, что они показывают самобытность украинского языка и культуры.

  • Бодай би в тебе репнула макітра!
  • Бодай йому кістка в горлі!
  • Бодай тобі світ замакітрився!
  • Пек тобі, враже, хто тобі каже!
  • Пір’я б тобі в роті виросло!
  • Побий його лиха година!
  • Побий його трясця!
  • Стонадцять діж чортів тобі в пельку!
  • Трясця тобі в пуп!
  • Щоб на твоїй пиці чорти горох молотили!
  • Щоб тебе хапун ухопив!
  • Щоб у тебе один зуб зостався для зубного болю!

Источник: Ракурс


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