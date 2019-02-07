Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята у этнической группировки на Полтавщине (ВИДЕО)

В Миргороде правоохранители изъяли большую партию метадона, фото: http://actual.today

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Racurs.ua

В городе Миргороде Полтавской области сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию метадона в истории Украины.

В одном из частных домов города члены этнической преступной группировки устроили нарколабораторию. Изготовленные там наркотики планировали сбывать по всей территории Украины через сеть «дилеров». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков в этой нарколаборатории правоохранители нашли 20 кг метадона, почти 50 л литров жидкого метадонового концентрата и 300 кг прекурсоров (химических веществ, которые использовали в процессе создания наркотиков).

Отмечается, что стоимость изъятых веществ по ценам «черного рынка» составляет более 35 млн грн.

Изъятые вещества, а также оборудования для их изготовления, направлены на экспертизу.

По факту незаконного производства наркотиков организованной группой (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса) открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Организатора и двух участников группировки уже задержали.

Метадон — это синтетический наркотик опийной группы. Впервые был синтезирован в Германии в 1937 году. Он не такой токсичный, как героин, поэтому применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимых. Однако во многих странах метадон запрещен. Этот наркотик вызывает значительно большую зависимость, чем героин.

Напомним, в прошлом году ученые установили самый опасный наркотик в мире.