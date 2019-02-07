Московский суд рассмотрел апелляции на арест четырех военнопленных моряков

https://racurs.ua/n117854-moskovskiy-sud-rassmotrel-apellyacii-na-arest-chetyreh-voennoplennyh-moryakov.html

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Военнопленным морякам ВМС Украины Апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, оставив их под стражей. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

«Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей», — написал адвокат.

По его словам, сторона защиты подала жалобы на арест Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко.

Также, по ходатайству российского следствия, судебное заседание, где рассматривались апелляционные жалобы, прошло в закрытом режиме.

Кроме этого, Полозов заявил, что российский суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ.

«Ракурс» сообщал, что 31 января в Москве прошли допросыукраинских военнопленных моряков. Россияне допросили Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороку и Сергея Чулибу.

В середине января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 и 25 апреля.