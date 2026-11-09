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Армия РФ ударила по Харькову и Киевщине. Фото: ГСЧС
Россияне ударили по Харькову и Киевщине — есть погибшая и раненыеhttps://racurs.ua/n217308-rossiyane-udarili-po-harkovu-i-kievschine-est-pogibshaya-i-ranenye.htmlРакурс
Армія Російської Федерації 9 листопада завдала ударів по Київщині та Харкову.
У Вишгородському районі Київської області внаслідок ворожого обстрілу зруйнований двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. Загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку. Про це голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.
Також постраждали двоє осіб. В одного з поранених діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Однак госпіталізація не знадобилася.
Вибуховою хвилею пошкодили багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.
Крім того, під обстрілами окупантів перебувала багатоповерхівка у Київському районі Харкова. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова й мера Харкова Ігоря Терехова, зазнав поранень дворічний хлопчик. Дитина перебуває у реанімації. Також постраждали двоє жінок.
Внаслідок удару БпЛА були пошкоджені п’ять автомобілів і скління магазину. Профільні фахівці усувають наслідки.
Нагадаємо, 9 листопада російські окупанти прицільно атакували у Сумах FPV-дроном автомобіль в Сумах, у якому перебували енергетики. Троє працівників «Укренерго» отримали поранення.