Армия РФ ударила по Харькову и Киевщине. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації 9 листопада завдала ударів по Київщині та Харкову.

У Вишгородському районі Київської області внаслідок ворожого обстрілу зруйнований двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. Загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку. Про це голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Також постраждали двоє осіб. В одного з поранених діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Однак госпіталізація не знадобилася.

Вибуховою хвилею пошкодили багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

Крім того, під обстрілами окупантів перебувала багатоповерхівка у Київському районі Харкова. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова й мера Харкова Ігоря Терехова, зазнав поранень дворічний хлопчик. Дитина перебуває у реанімації. Також постраждали двоє жінок.

Внаслідок удару БпЛА були пошкоджені п’ять автомобілів і скління магазину. Профільні фахівці усувають наслідки.

Нагадаємо, 9 листопада російські окупанти прицільно атакували у Сумах FPV-дроном автомобіль в Сумах, у якому перебували енергетики. Троє працівників «Укренерго» отримали поранення.