Переименование Днепропетровщины: Рада направила законопроект в Конституционный суд

Днепропетровскую область переименовал парламент. Фото: Daynews.com.ua

https://racurs.ua/n117853-rada-pereimenovala-dnepropetrovschinu.html

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Народные избранники поддержали решение о включении в повестку дня десятой сессии Верховной Рады законопроекта о переименовании Днепропетровской области, который предусматривает внесение изменений в ст. 133 Конституции Украины, и о его направлении в Конституционный суд Украины для заключения о соответствии Основному закону.

За это 7 февраля проголосовали 240 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Соавторы проекта закона (Андрей Денисенко, Андрей Тетерук, Юрий Береза, Виктория Сюмар, Максим Бурбак, Анна Гопко, Павел Пинзеник, Рефат Чубаров и Леонид Емец) утверждали, что Сичеслав — это второе неофициальное название города Днепр. Кроме того, политики убеждали, что этот край неразрывно связан с историей украинского казачества.

«Известно также, что на протяжении 1918−1921 годов нынешний город Днепр неофициально называли Сичеслав, название которого из-за поражения в войне с „красными“ и „белыми“ не успели принять как официальное», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законотворцы уверяли, что переименование Днепропетровщины необходимо для завершения декоммунизации, поскольку название области содержит упоминание о Григорие Петровском. Этот человек приложил руку к организации Голодомора 1932−1933 годов.

Рада уже имела возможность начать декомунизировать Днепропетровскую область в декабре 2018 года, но тогда парламентариям не хватило голосов.

Напомним, 26 ноября 2018 года спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление № 4906, которым Кировоградский район Кировоградщины переименован в Кропивницкий.