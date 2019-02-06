Конституционный суд разрешил Раде рассматривать законопроект о переименовании Кировоградской области

КС разрешил процедуру переименования Кировоградской области, фото — Утренний город

https://racurs.ua/n117800-konstitucionnyy-sud-razreshil-rade-rassmatrivat-zakonoproekt-o-pereimenovanii-kirovogradskoy-oblasti.html

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Конституционный суд (КС) признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области на Кропивницкую.

Об этом сообщили 6 февраля «Українські новини», ссылаясь на источник в суде. Суд признал, что переименование области не нарушает ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины.

Народные депутаты в ноябре прошлого года направили в Конституционный суд проект Закона Украины № 8380 «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)».

Изменение названия области происходит с помощью изменений в Конституцию, а такая процедура требует наличия заключения КС. Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, а именно — переименования Кировоградской области в Кропивницкую.

Чтобы изменить Конституцию, Рада обязана найти 226 голосов во время первого чтения законопроекта и 300 во втором чтении.

Депутаты вернулись к теме переименования двух областей в ноябре прошлого года. Рада с третьей попытки приняла решение направить в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области.

В СССР Кировоградская область получила свое название в соответствии с названием областного центра — города Кировограда, названного в честь Сергея Кирова, который занимал руководящие должности в коммунистической партии. В июле 2016 город Кировоград переименовали в Кропивницкий. Парламент 20 ноября переименовал Кировоградский район в Кропивницкий.

В то же время Рада не смогла принять решение о направлении в Конституционный суд законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.