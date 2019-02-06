Трамп с членами Конгресса спели Happy Birthday пережившему Холокост мужчине (ВИДЕО)

Трамп с членами Конгресса спели Happy Birthday пережившему Холокост мужчине / Фото: Скрин с YouTube

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Конгресс США во главе с Дональдом Трампом спел песню Happy Birthday, чтобы поздравить пережившего Холокост американца Джуду Самета с 81-м днем рождения. Импровизированный концерт прошел во время ежегодного отчета о положении дел в стране.

Трамп в ходе своего выступления объявил, что у Самета сегодня праздник, и сидящие в зале конгрессмены начали петь песню-поздравление. Президент США в это время дирижировал указательным пальцем. Об этом сообщает Euronews.

«Для меня они бы не пели, Джуда», — пошутил Трамп.

Самет по национальности — еврей. 70 лет назад он прожил в нацистском концлагере 10 месяцев и чудом выжил. В октябре 2018 года он находился в синагоге «Дерево жизни» в Питтсбурге, где произошел теракт, и снова избежал гибели.

Напомним, 27 октября прошлого года 46-летний Роберт Бауэрс ворвался в синагогу в американском Питтсбурге. Это было время субботней религиозной службы, в здании находилось много людей. Жертвами преступника стали 11 человек — он применил винтовку и три пистолета. Эта атака стала самым смертоносным нападением на еврейское сообщество в истории США. Бауэру предъявили обвинения по 29-ти пунктам. Ему грозит смертная казнь.