В Киеве на взятке в 190 тыс. грн задержали чиновника госпредприятия (ФОТО)

Чиновника уличили в коррупции. Фото: Народный контроль

https://racurs.ua/n117851-v-kieve-na-vzyatke-v-190-tys-grn-zaderjali-chinovnika-gospredpriyatiya-foto.html

Racurs.ua

На взятке погорела заместитель директора одного из государственных предприятий в Киеве.

Чиновника задержали за совершение коррупционного уголовного правонарушения. Она требовала от заявителя 190 тыс. грн за ускорение исполнения экспертного исследования, назначенного следователем столичной полиции. Задержали нарушительницу после получения части взятки в сумме 150 тыс. грн. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

За указанную сумму чиновник обещала посодействовать в получении положительных заключений касательно исследования качества выполненных строительных работ. Следователи уже квалифицировали действия злоумышленницы за ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке дела угрожает до 10 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении от должности. Полицейские собирают доказательства причастности других должностных лиц предприятия к незаконной схеме обогащения.

Напомним, на взятке в Донецкой области погорели должностные лица городского совета города Украинск. Заместитель мэра и чиновники горсовета получили взятку в сумме 6 тыс. грн. За эти деньги они обещали разрешить предпринимателю разместить временное сооружение на территории города. Получив деньги, чиновники разделили их между собой, после чего коррупционеров задержали.