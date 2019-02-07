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Ракурс
Разоблачили коррупционеров на Донбассе. Фото: Информатор

На Донетчине военная прокуратура уличила в коррупции заместителя мэра и группу чиновников (ФОТО)

7 фев 2019, 11:31
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На взятке в Донецкой области погорели должностные лица городского совета города Украинск.

Злоумышленников разоблачили прокуроры военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативниками и следователями полиции Донецкой области. Силовики в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, задокументировали факт получения неправомерной выгоды. Об этом 7 февраля сообщил пресс-центр штаба ООС на собственной странице в Facebook.

Правоохранители установили, что заместитель мэра и чиновники горсовета получили взятку в сумме 6 тыс. грн. За эти деньги они обещали разрешить предпринимателю разместить временное сооружение на территории города. Получив деньги, чиновники разделили их между собой, после чего коррупционеров задержали.

Сейчас силовики проводят обыски в помещениях городского совета. Правоохранители уже обнаружили и изъяли часть взятки в сумме 4 тыс. 800 грн. Также полицейские и сотрудники прокуратуры изымают из служебных кабинетов документацию. Планируется, что после проведения обысков горе-чиновников задержат.

Разоблачение коррупционеров. Фото: пресс-центр штаба ООС в Фейсбук

Напомним, 5 февраля в Киеве правоохранители разоблачили во взяточничестве начальника отдела полиции в Голосеевском районе. Чиновник требовал 34 тыс. дол. взятки от киевлянина за регистрацию материалов уголовного производства.

Источник: Ракурс


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