Дарт Вейдер, знаменитости и герои аниме: в Японии проходит 70-й фестиваль удивительных снежных скульптур (ФОТО)

Снежная скульптура Дарта Вейдера, фото: The Indeprndent

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Racurs.ua

В японском городе Саппоро, проходит 70-й зимний фестиваль Sapporo Snow Festival.

Он длится в период с 31 января по 11 февраля, каждый год его посещают около 2 млн человек, сообщает издание The Independent.

Действо происходит в трех местах в Саппоро.

В Одори Парке, расположенном в центе города, разместилась наиболее выдающаяся часть фестиваля — несколько сотен удивительных ледовых статуй. Они часто изображают знаковых персонажей, таких как Дарт Вейдер, Микки Маус и герои аниме, или известных людей. В частности, одной из лучших работ этого года стала скульптура первой ракетки мира японской теннисистки Наоми Осака.

К другим выдающимся скульптурам этого года принадлежит копия Хельсинкского собора и скульптура поезда, выезжающего из тоннеля.

Ночью эти скульптуры освещают.

В выставочном центре Цу Дом размещена вторая часть зимнего фестиваля — здесь можно покататься на различных видах снежных горок.

Кроме того, одну из улиц города задействовали для соревнований по зимним видам спорта.

Также ежегодно проводится конкурс красоты, чтобы короновать местную «Королеву льда».

Этот фестиваль начался по инициативе местных школьников, которые в 1950 году установили в парке Одори шесть ледяных скульптур. Их работа оказалась неожиданно популярной и жители города начали ежегодно в начале февраля создавать снежные скульптуры.

В 1955 году к ним присоединились члены японских Сил самообороны из соседней военной базы Макоманай. Спустя четыре года участие в этом действе приняли уже 2,5 тыс. человек.

В 1972 г. в Саппоро проходили зимние Олимпийские игры, которые транслировались по всему миру, что значительно способствовало популяризации этого зимнего фестиваля.

В годы, когда снега выпадает очень мало, Силы самообороны, для которых участие в фестивале считается тренировочным упражнением, доставляют его в город.

Напомним, на ледяном фестивале в Китае недавно слепили 2019 снеговиков.