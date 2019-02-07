В Карпатах сошли уже 10 лавин, в горах Закарпатья возможны оползни снега на дороги (ФОТО)

В Карпатах сошли уже 10 лавин, в горах Закарпатья возможны оползни снега на дороги

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Лавины в Карпатах сошли в течение 3−6 февраля. В частности, вчера с горы Брескул сошли две снежные лавины. Об этом сообщает Отдел гидропрогнозов Укргидрометцентра.

«В ходе обследования лавинных очагов на вершине Пожежевская в Ивано-Франковской области обнаружено схождение двух лавин мокрого снега с восточного склона горы Брескул, объемом 120 и 330 куб. м», — говорится в сообщении.

Ориентировочная дата схождения лавин — среда, 6 февраля.

Кроме этого, по данным метеорологов, 3−6 февраля в Закарпатской области выявлено схождение семи лавин мокрого снега с северо-восточной экспозиции горы Плай, объемом 12 тыс. куб. м. Также одна лавина сошла с юго-западной экспозиции горы Великий Верх. Ее объем составил 1,8 тыс. куб. м.

Восхождение всех лавин произошло на высоте более 1 км над уровнем моря.