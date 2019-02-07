Украинцам разрешили покупать валюту онлайн и пересылать средства за границу: Нацбанк отменил ряд ограничений (ИНФОГРАФИКА)

Покупка валюты. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n117840-ukraincam-razreshili-pokupat-valutu-onlayn-i-peresylat-sredstva-za-granicu-nacbank-otmenil-ryad.html

Racurs.ua

Закон «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 февраля 2019 года. Документ отменяет более 20 валютных ограничений.

Гражданам Украины отныне разрешено покупать валюту онлайн, пересылать деньги за границу и инвестировать средства в иностранные ценные бумаги. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Facebook.

«Вместо тотального валютного контроля за всеми операциями вводится кардинально новый подход, который строится на принципе: „меньше рисков — меньше внимания, больше рисков — больше внимания“», — сообщили представители Нацбанка.

Отмечается, что нововведения упростят проведение прозрачных валютных операций населением и бизнесом, сократят их временные и административные издержки. А банки, в свою очередь, смогут уделять больше внимания сомнительным операциям и предупредить нарушение законодательства, предотвращение оттока капитала и проведение «схемных» операций.

Представителям бизнеса благодаря снятию ограничений не нужно теперь преодолевать ряд бюрократических барьеров и отчитываться перед банками в отношении любой валютной операции.

В пресс-службе «ПриватБанка» сообщили, что в них уже стартовала услуга онлайн-обмена валют в «Приват24» и всех терминалах самообслуживания банка. Покупать и продавать можно евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему коммерческому курсу банка до 150 тыс. грн в сутки без дополнительных комиссий.

Чтобы обменять иностранную валюту в терминалах самообслуживания «ПриватБанка», необходимо: выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги» и указать сумму и карточку, на которую будет перечислена валюта.

Напомним, в 2019 году в Украине разрешили обменивать валюту в банкоматах и терминалах. Такую возможность ввели новые правила, утвержденные постановлением Национального банка № 63.