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Курт Волкер, фото: «Википедия»
Волкер призывает допустить российских наблюдателей на украинские президентские выборыhttps://racurs.ua/n117839-volker-prizyvaet-dopustit-rossiyskih-nabludateley-na-ukrainskie-prezidentskie-vybory.htmlRacurs.ua
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призывает допустить российских наблюдателей на украинские президентские выборы, которые состоятся 31 марта.
Соответствующий призыв Волкер разместил на своей странице в Твиттере.
По мнению Волкера, российские наблюдатели могут присутствовать в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
По совам спецпредставителя, это поможет доказать, что Украина придерживается демократических стандартов.
«Иначе результаты выборов могут ставить под сомнение, — отмечает Волкер. — Украина требует доверия к собственным демократическим институтам».
6 февраля парламентский комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту поддержать законопроект № 9524, предусматривающий внесение в законодательство изменений, которые запретят гражданам России быть наблюдателями на президентских выборах. Соответствующий законопроект в парламент внесли 4 февраля. Его инициаторами являются ряд депутатов, в частности представитель президента в парламенте Ирина Луценко, спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. Центризбирком уже зарегистрировал 37 кандидатов.
Напомним, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко не смог через суд добиться регистрации себя кандидатом в президенты.