Курт Волкер, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117839-volker-prizyvaet-dopustit-rossiyskih-nabludateley-na-ukrainskie-prezidentskie-vybory.html

Racurs.ua

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призывает допустить российских наблюдателей на украинские президентские выборы, которые состоятся 31 марта.

Соответствующий призыв Волкер разместил на своей странице в Твиттере.

По мнению Волкера, российские наблюдатели могут присутствовать в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

По совам спецпредставителя, это поможет доказать, что Украина придерживается демократических стандартов.

«Иначе результаты выборов могут ставить под сомнение, — отмечает Волкер. — Украина требует доверия к собственным демократическим институтам».

6 февраля парламентский комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту поддержать законопроект № 9524, предусматривающий внесение в законодательство изменений, которые запретят гражданам России быть наблюдателями на президентских выборах. Соответствующий законопроект в парламент внесли 4 февраля. Его инициаторами являются ряд депутатов, в частности представитель президента в парламенте Ирина Луценко, спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. Центризбирком уже зарегистрировал 37 кандидатов.

Напомним, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко не смог через суд добиться регистрации себя кандидатом в президенты.