Подозреваемого в убийстве Сармата задержала полиция во Львове (ФОТО)

Задержание. Фото: Город55

https://racurs.ua/n117838-podozrevaemogo-v-ubiystve-sarmata-zaderjala-policiya-vo-lvove-foto.html

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Подозреваемого в организации убийства участника АТО Виталия Олешко (Сармата) задержала 7 января полиция Львова.

Злоумышленника удалось обнаружить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержали подозреваемого ночью, во время обыска у него обнаружили фейковое удостоверение сотрудника Европола. Об этом 7 января сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

«Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца „Торнадо“, жителя Днепра, мы подозреваем в организации именно слежки и убийства Виталия Олешко», — написал он.

Отмечается, что последние пять месяцев подозреваемый скрывался в разных областях, постоянно меняя место жительства. Аброськин заверил, что полиция продолжает упорно работать над всеми заказными убийствами, которые случились на территории Украины.

Напомним, Олешко убили выстрелами в спину из ружья на глазах у жены и друзей. Произошло это 31 июля 2018 года в Бердянске. Убийцы быстро скрылись с места преступления, однако полиции вскоре удалось установить вероятную причастность к убийству трех бывших бойцов батальона «Торнадо».

В начале 2019 года суд продлил арест двум фигурантам дела. Максим Владимиренков и Николай Ломако будет содержаться в СИЗО до 20 января.