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Ракурс
Виталий Олешко. Фото: youtube.com

Убийство Сармата: суд продлил арест двух фигурантов дела

8 янв 2019, 17:25
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В деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко (Сармата) Запорожский апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов подозреваемых в убийстве активиста из Бердянска — Максима Владимиренкова и Николая Ломако.

Фигуранты дела останутся под стражей до 20 января. Владимиренков содержится в Запорожском СИЗО, а Ломако — в Криворожском следственном изоляторе, что в Днепропетровской области, пишет «Радио Свобода».

Решение суда вступили в силу с момента их объявления и не подлежат кассации.

Сторона защиты подозреваемых в убийстве настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Напомним, 31 июля прошлого года в Бердянске посреди дня на глазах у жены и друзей убили активиста и участника боевых действий Олешко. Убийство было совершено на территории отеля, принадлежащего его семье. По подозрению в преступлении сначала полиция задержала пять человек, а в декабре был задержан шестой подозреваемый — бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. По версии правоохранителей, Бродский может быть одним из заказчиков убийства.


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