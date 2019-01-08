Вбивство Сармата: суд продовжив арешт двом фігурантам справи

Віталій Олешко. Фото: youtube.com

https://racurs.ua/ua/n116590-vbyvstvo-sarmata-sud-prodovjyv-aresht-dvom-figurantam-spravy.html

Racurs.ua

У справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка (Сармата) Запорізький апеляційний суд відхилив скарги адвокатів підозрюваних у вбивстві активіста з Бердянська — Максима Владимиренкова та Миколи Ломаки.

Фігуранти справи залишаться під вартою до 20 січня. Владимиренкова утримують у Запорізькому СІЗО, а Ломака — у Криворізькому слідчому ізоляторі, що у Дніпропетровській області, пише «Радіо Свобода».

Рішення суду набули чинності з моменту їх оголошення і не підлягають касації.

Сторона захисту підозрюваних у вбивстві просила суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, торік 31 липня у Бердянську посеред дня на очах у дружини та друзів вбили активіста й учасника бойових дій Олешка. Вбивство було скоєно на території готелю, що належить його родині. За підозрою у злочині спочатку поліція затримала п’ятьох осіб, а в грудні було затримано шостого підозрюваного — бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. За версією правоохоронців, Бродський може бути одним із замовників вбивства.