В харківському аеропорту затримали ймовірного замовника вбивства учасника АТО Сармата

Затриманий намагався вилетіти до Туреччини, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n115738-v-harkivskomu-aeroportu-zatrymaly-ymovirnogo-zamovnyka-vbyvstva-uchasnyka-ato-sarmata.html

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Вчора в міжнародному аеропорту «Харків» при спробі перетину кордону затримали мешканця Дніпра, якого підозрюють у причетності до резонансного вбивства 43-річного громадського активіста та учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат).

Затриманого правоохоронці вважають одним із замовників цього вбивства, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Як згодом Аброськін повідомив у коментарі виданню «Громадське», йдеться про чоловіка на ім’я Євгеній, 1984 року народження. Затриманий планував вилетіти до Туреччини.

Також він пов’язаний із закладом «Мохіто», де часто бачили народного депутата Сергія Валентирова, зазначив Аброськін.

У затриманого є бізнес у Бердянську та Дніпрі, зокрема, він бізнес-партнер ще одного затриманого у зв’язку з цим вбивством — Михайла Сігіди.

Нагадаємо, Олешка вбили 31 липня в Бердянську пострілами в спину з рушниці на очах у дружини та друзів. Вбивці швидко зникли з місця скоєння злочину, проте поліції невдовзі вдалося встановити ймовірну причетність до вбивства трьох колишніх бійців батальйону «Торнадо». Згодом було затримано ще кількох осіб.