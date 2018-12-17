В харьковском аэропорту задержали предполагаемого заказчика убийства участника АТО Сармата

Задержанный пытался вылететь в Турцию, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n115738-v-harkovskom-aeroportu-zaderjali-predpolagaemogo-zakazchika-ubiystva-uchastnika-ato-sarmata.html

Racurs.ua

Вчера в международном аэропорту «Харьков» при попытке пересечения границы задержали жителя Днепра, подозреваемого в причастности к резонансному убийству 43-летнего общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат).

Задержанного правоохранители считают одним из заказчиков этого убийства, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как впоследствии Аброськин сообщил в комментарии изданию «Громадське», речь идет о мужчине по имени Евгений, 1984 года рождения. Задержанный планировал вылететь в Турцию.

Также он связан с учреждением «Мохито», где часто видели народного депутата Сергея Валентирова, отметил Аброськин.

У задержанного есть бизнес в Бердянске и Днепре, в частности, он бизнес-партнер еще одного задержанного в связи с этим убийством — Михаила Сигиды.

Напомним, Олешко убили 31 июля в Бердянске выстрелами в спину из ружья на глазах у жены и друзей. Убийцы быстро исчезли с места совершения преступления, однако полиции вскоре удалось установить вероятную причастность к убийству трех бывших бойцов батальона «Торнадо». Впоследствии были задержаны еще несколько человек.