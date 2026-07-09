Під час обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Березовської, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n214917-sprava-monako-sud-areshtuvav-oboh-pidozruvanyh.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід представнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Владиславу Реуту, який є підозрюваним у справі «Монако». Суд ухвалив взяти його під варту строком на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, суд повністю підтримав позицію прокурора. Водночас захисник Реута просив суд визначити заставу як альтернативу триманню під вартою.

Сам Реут заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Я не наполягаю на заставі і готовий повністю співпрацювати зі слідством, — за його словами.

У суді Реут озвучив свою версію. За його словами, постріли в Анастасію Березовську здійснив інший підозрюваний у справі — Віталій Жикович. Реут стверджує, що узяв провину на себе, оскільки Жикович на той момент залишався на волі й міг заподіяти шкоди його родині.

Також Реут заявив, що відмовився вбивати Березовську, після чого, за його словами, Жикович вихопив у нього пістолет і сам здійснив чотири постріли, а не два, як було відомо раніше.

Також суд заарештував другого підозрюваного — співробітника СБУ Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Жиковича та Реута підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської — жінки, яку пов’язують із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, котрий стався наприкінці червня в Монако. 1 липня Березовська прибула до України, а 7 липня стало відомо, що під Києвом виявили її тіло.

Джерело: «Укрінформ»