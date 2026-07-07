Підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської вручено підозри, фото: ОГП

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Ракурс

Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозру в умисному вбивстві громадянки України Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом, — розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що:

раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня 2026 року Березовська прибула в Україну, після замаху на родину Єрмолаєва в Монако. Наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину;

у межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків — колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ;

за даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако;

під час невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про її вбивство та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного. За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб — п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

Вся наявна в українських правоохоронців інформація передана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства, — додали в ОГП. — Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако.

Досудове розслідування триває.