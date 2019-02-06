Симоненко не удалось через суд стать кандидатом в президенты

Петр Симоненко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117830-simonenko-ne-udalos-cherez-sud-stat-kandidatom-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Многолетнем лидеру Коммунистической партии Украины (КПУ) не удалось через суд добиться регистрации кандидатом в президенты.

Иск Симоненко и КПУ к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня отклонила коллегия судей шестого апелляционного суда, сообщает пресс-служба этого судебного учреждения.

Истцы просили суд признать противоправным постановление ЦИК № 198 от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты, обязать Центризбирком принять соответствующие документы у лидера Компартии и зарегистрировать его кандидатом.

Отказывая Симоненко в регистрации, члены ЦИК ссылались на принятый Верховной Радой в 2015 году закон о запрете пропаганды коммунистической и нацистской символики, под действие которого попадает Компартия. Также Симоненко не подал сведений о проживании на территории Украины в течение последних десяти лет, что является одним из основных требований для кандидата в президенты.

Симоненко — многократный участник президентской гонки в Украине. Наиболее успешным для него был 1999 год, когда лидер компартии вышел во второй тур, где с 37,8% голосов уступил тогдашнему президенту Леониду Кучме, за которого проголосовали 56,25% избирателей. На выборах 2014 года Симоненко получил 1,51% голосов.

Компартию он возглавил в 1993 году. На парламентских выборах 2014 года КПУ получила только 3,88% голосов избирателей и не попала в парламент.

Напомним, кандидатом в президенты Компартия выдвинула Симоненко на съезде, который состоялся 3 января 2019 года.