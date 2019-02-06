У Соломоновых островов нашли затонувший японский линкор, участвовавший в атаке на Перл-Харбор

Линкор «Хиэй» в 1915 году, фото: «Википедия»

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У Соломоновых островов, расположенных в западной части Тихого океана к востоку от Новой Гвинеи, исследовательская группа из США, созданная недавно умершим соучредителем компании Microsoft Полом Алленом, обнаружила японский линкор «Хиэй», который затонул во время битвы за Гуадалканал в 1942 году.

Сейчас он лежит на глубине 985 м северо-западнее острова Саво, сообщает телеканал NHK.

Исследователи установили, что линкор находится в перевернутом положении килем кверху.

Этот линкор стал в строй в 1914 году. С тех пор он претерпел несколько модификаций и в 1941 году был среди кораблей японского флота, которые атаковали базу Тихоокеанского флота США в бухте Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Эта атака начала войну на Тихом океане между Японией и США — один из сосновых конфликтов Второй мировой войны.

Во время битвы за остров Гуадалканал — одного из ключевых эпизодов Второй мировой войны — «Хиэй» получил значительные повреждения. Считалось, что команда корабля его затопила.

Однако открытие американских исследователей поставило эту версию под сомнение. Проанализировав материалы съемок затонувшего судна, директор японского военно-морского музея «Куре» Казушиге Тодаку заметил, что около трети корпуса линкора, кажется, отсутствует. Это свидетельствует о том, что, вероятно, причиной затопления корабля был взрыв.

Напомним, в 2017 году поисковая группа Пола Аллена нашла обломки затонувшего американского крейсера «Индианаполис».