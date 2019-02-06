ДТП на Сумской: прокуратура просит для Дронова и Зайцевой 10 лет лишения свободы

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, фото: nv.ua

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Для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, фигурантов производства относительно кровавого ДТП в Харькове на улице Сумской 18 октября 2017 года, жертвами которого стали шесть человек и еще пятеро получили травмы, обвинение требует по 10 лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем сроком на 3 года.

Об этом во время сегодняшних дебатов в Киевском районном суде Харькова заявил один из прокуроров Максим Блохин. Он отметил, что вина обоих фигурантов доказана полностью, сообщает издание MediaPort.

По его словам, у Зайцевой есть смягчающее обстоятельство — частичное возмещение ущерба и искреннее раскаяние, однако «нужно учесть тяжесть преступления». У Дронова смягчающих обстоятельств обвинение не видит.

По мнению другого прокурора — Валерия Бухана, никакие смягчения в этом деле не могут быть учтены.

Следующее судебное заседание состоится 11 февраля в 14.00.

Напомним, суд сегодня продлил меру пресечения для Дронова и Зайцевой. За решеткой они пробудут как минимум до 4 апреля.

Начало дебатов сегодня значительно задержалось из-за действий защитника Дронова, который объявил отвод судьи Виктору Попрасу. После рассмотрения этого ходатайства в отводе было отказано.