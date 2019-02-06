Кровавое ДТП в Харькове: суд продлил меру пресечения Дронову и Зайцевой и перешел к дебатам (ВИДЕО)

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n117826-krovavoe-dtp-v-harkove-sud-prodlil-meru-presecheniya-dronovu-i-zaycevoy-i-pereshel-k-debatam.html

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Киевский районный суд Харькова, рассматривающий уголовное производство относительно кровавого ДТП на улице Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года, продлил срок действия меры пресечения для фигурантов этого дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Дронов и Зайцева пробудут за решеткой еще как минимум до 4 апреля, без возможности внесения залога. Об этом сообщает издание MediaPort.

Сейчас суд перешел к дебатам. Первым выступает прокурор Максим Блохин, который сейчас подробно описывает причины смерти пешеходов.

Начало судебных прений задержали действия защиты Дронова. Его адвокат Сергей Перепелица сегодня заявил отвод судье Виктору Попрасу. После рассмотрения этого вопроса судьей Викторией Чередник в отводе было отказано.

Также Дронову сегодня вызвали «скорую». Медики подтвердили, что у него проблемы с сердцем и повышенное давление, однако оснований для госпитализации не обнаружили.

Напомним, ДТП на Сумской унесло жизни шести людей, еще пять человек травмированы. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась Зайцева, столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением Дронова. В результате Lexus Зайцевой выбросило на тротуар, где он столкнулся с пешеходами.

Напомним, Зайцева отсутствовала на ряде занятий во время учебного курса в автошколе.