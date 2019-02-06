Неожиданно сложный рельеф астероида Рюгу на несколько месяцев задержал посадку японского зонда «Хабаюса-2»

Зонд «Хабаюса-2» достиг астероида Рюгу еще в июне прошлого года, фото: popmech.ru

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Космическому агентству Японии понадобилось несколько месяцев, чтобы найти на астероиде Рюгу посадочную площадку для своего зонда «Хабаюса-2».

На орбиту расположенного в 300 млн км от Земли астероида Рюгу зонд вышел еще в июне прошлого года, однако запланированную на октябрь посадку «Хабаюса-2» на этот комический объект пришлось перенести. Причина заключалась в неожиданно сложном рельефе астероида, сообщает телекомпания NHK.

Космическому агентству пришлось заняться анализом поверхности Рюгу, чтобы найти место, где нет скал высотой более 60 см, которые могут повредить солнечные батареи «Хабаюса-2».

Этот участок имеет ширину около 6 м и расположен вблизи экватора астероида.

Посадка потребует сложного маневрирования, поэтому заблаговременно будут сброшены светоотражающие целевые маркеры, которые помогут зонду ориентироваться в пространстве.

«Хабаюса-2» должен начать свой спуск с высоты 20 тыс. м над астероидом утром 21 февраля. Ожидается, что этот процесс займет около суток.

Зонд попытается собрать образцы скал с поверхности астероида.

Напомним, в сентябре 2018 года «Хабаюса-2» передал первые фотографии, сделанные роботизированными аппаратами Rover-1A и Rover-1B с поверхности астероида Рюгу.