Главные новости 6 февраля: Янукович вернулся на телеэкраны, Луценко пообщался с депутатами, заработал Единый реестр коррупционеров

Виктор Янукович снова напомнил о себе, фото: «Страна»

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Racurs.ua

Сегодня, после длительного отсутствия в инфопространстве, о себе напомнил бывший президент Украины Виктор Янукович — в Москве состоялась его пресс-конференция.

Во время сегодняшнего «бенефиса» Янукович сделал несколько новых громких заявлений, а также сообщил о, якобы, подготовке покушения на одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука и рассказал журналистам, держат ли его в плену россияне.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко побывал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, во время которого ответил на ряд вопросов. В частности, Луценко рассказал, какие заявления политиков могут квалифицировать как государственную измену, и сообщил о коллизии, мешающей расследовать дела высокопоставленных чиновников времен Януковича.

В Украине заработало новое детище Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции — Единый реестр коррупционеров. В этот реестр вносится информация о лицах, совершивших коррупционные действия.

Кабинет министров Украины сегодня принял решение о начале выплат субсидий наличными с марта 2018 года.