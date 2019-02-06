Китайский программист за год своровал в банке 1 млн долл., обнаружив уязвимость в системе

Китайский программист за год своровал в банке 1 млн долларов. Фото: nvdaily.ru

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В Китае программист год и три месяца незаметно обворовывал банк, завладев таким образом средствами в размере 7 млн юаней (около 1 млн долл.).

Свою авантюру Цинь Цишень провернул с банком Huaxia Bank, в котором работал. Программист нашел уязвимость в системе банковского учреждения, сообщает Тjournal со ссылкой на South China Morning Post и Daily Economic News.

Мужчина был старшим программистом в отделе разработки. Он заметил, что банк не учитывает выдачу денег через банкоматы около полуночи. В это время банк фактически не снимал деньги со счета, но при этом выдавал наличные.

Сначала китаец внедрил в систему скрипты, которые подавляли любые предупреждение. Затем, с ноября 2016 года, он в течение года и трех месяцев регулярно снимал наличные в полночь. За этот период он успел провести 1358 операций, снимая от 740 до 2965 долл. Полученные средства он переводил на тестовый фиктивный счет банка, а уже оттуда — на личный.

Когда Цишеня раскрыли, он заявил руководству банка, что все это время тестировал системы безопасности и деньги не тратил, так как собирался их вернуть. После этого организация отказалась от претензий и попросила правоохранительные органы закрыть дело.

Однако суд китайцу не поверил. Было установлено, что все это время мужчина вкладывал деньги в акции и зарабатывал на них. Теперь ему грозит 10,5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сегодня «Ракурс» писал о том, как в Бельгии группа неизвестных ограбила банк, прорыв тоннели в канализации.