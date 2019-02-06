«Друзья Оушена» ограбили банк в Бельгии, прорыв тоннели в канализации (ФОТО, ВИДЕО)

Рабочие рядом с ограбленным банком BNP Paribas Fortis, фото — Твиттер

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Racurs.ua

В Антверпене (Бельгия) ограбили банк BNP Paribas Fortis. Сумма похищенного пока неизвестна, однако, по данным журналистов, раскрыты от 20 до 30 ячеек, в которых хранились деньги, ювелирные изделия и личные вещи клиентов, сообщила Gazet vаt Antverpen.

Грабители проникли в хранилище через канализацию ранним утром. Для этого они прорыли два тоннеля. Первый, четырехметровый, шел от подвала дома, расположенного в 400 метрах от банка, к канализации. Второй вел из канализации в хранилище.

Об ограблении стало известно только на следующий день, когда в банке наконец сработала сигнализация. К моменту прибытия полиции преступники скрылись. Скорее всего, они убежали тем же путем, которым попали в банк. В тоннеле нашли инструменты, которые использовали грабители. Информацией о них полиция не располагает.

Между тем клиенты требуют у банкиров сообщить, чьи именно ячейки вскрыли грабители. Местные издания пишут, что среди клиентов банка много еврейских и индийских торговцев драгоценностями — банк расположен рядом с «алмазным кварталом» Антверпена.

В местной компании, занимающейся очисткой сточных вод, отметили, что план преступников был очень опасен в первую очередь для них. Высота канализационных труб в этом месте не превышает 1,3 м, а ширина — 80 см.

«Не знаю, как они выбрались живыми», — заявила инженер Элс Ликенс.

В некоторых местах они еще меньше — там грабителям пришлось ползти на животе. Если бы в момент ограбления пошел дождь, канализация быстро заполнилась водой и грабители, скорее всего, утонули бы. Кроме того, опасны и газы, которые образуются в канализации. При прокладке тоннелей грабителям грозило также обрушение.

Аналогичное ограбление два года назад удалось предупредить в Бразилии. Тогда преступники планировали «взять» государственный банк и прорыли тоннель длиной 600 м. Они укрепили его металлическими стойками и провели туда электроэнергию. Полиция задержала грабителей накануне запланированного визита в банк. Они намеревались вынести из него 1 млрд реалов (более 300 млн долл.).