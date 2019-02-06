За поименную благодарность каждого зрителя на YouTube-канал пенсионера подписалось более 1,5 млн пользователей (ВИДЕО)

За благодарность поименно каждого зрителя на YouTube-канал пенсионера подписалось более 1,5 млн пользователей. Фото: YouTube

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Racurs.ua

За поименную благодарность каждого зрителя на YouTube-канал пенсионера Нилсона Изайаса подписалось более 1,5 млн человек.

Пенсионер Изайас снимал видео о своей жизни, показывал, как он справляется с домашними делами и пытается готовить сложные блюда. На его канал было подписано мало людей. Раз в неделю пенсионер снимал видео с благодарностью за внимание к его каналу. В видео он обращался к каждому подписчику поименно, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Mashable.

Такой оригинальный подход оценили подписчики. Количество людей, заинтересовавшихся каналом, начало резко возрастать. Так, 3 февраля на канал пенсионера подписались 700 тыс. пользователей, а 4 февраля число его подписчиков превысило 800 тыс. пользователей.

Изайас 4 февраля снял видео, в котором поблагодарил всех новых подписчиков. Как и раньше, имена людей, подписавшихся на него, он выписал в тетрадь и зачитал на видео.

Также пенсионер пожаловался на появление большого количества негативных комментариев под его видео. Однако, многие подписчики поддержали Изайаса, назвав его обидчиков завистниками. Пользователи призвали пенсионера продолжать вести YouTube-канал. Многие подписчики признались, что Изайас напоминает им их дедушек и бабушек, по которым они скучают.