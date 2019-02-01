Фейковые новости в соцсетях и адресная политическая реклама

Фейковые новости в соцсетях

https://racurs.ua/2247-feykovye-novosti-v-socsetyah-i-adresnaya-politicheskaya-reklama.html

Racurs.ua

Отмена пенсий в Украине, смертная казнь для чиновников, война с марсианами… Вы все еще сомневаетесь, что такие «новости» пишутся с прицелом на конкретную целевую аудиторию?

Одно дело — читать страшилки о теории заговоров, тотальной слежке и злодейски изощренной игре на ваших тайных страхах и слабостях, и совсем другое — сталкиваться с этим в жизни.

В нынешнем горячем выборном году на перепуганного «простого избирателя» (которого, похоже, держат за клинического идиота) двинут всю интеллектуальную мощь черных политтехнологов. Реальный пример — сенсационная новость.

На днях, по словам приятельницы, в депутатскую приемную, где она работает, пришла женщина лет шестидесяти. Ее дело было очень простым и легко решаемым. Но тут посетительница задала совершенно посторонний вопрос: «А правда, что Гройсман вот-вот отменит пенсии в Украине?».

Через пару дней другая женщина, тоже почтенного возраста, спрашивала: «А правда, что позавчера президента в Чернигове водили под руки совершенно пьяного?». Понятно, что это бред: в тот день президент был совсем в другом месте, да и случись с ним такое, тут бы уж точно все соцсети взорвались. Откуда такие сведения? Да оттуда же, «из интернета».

Стало интересно найти первоисточник этой новости. Итак, есть цель — новость о том, что в Украине отменят пенсии. Ее тиражировали в неком «сюжете». Большинство знакомых не слышали ни о чем подобном. И тут вдруг одна из них, серьезный адвокат, откликнулась: «Как же, видела!».

Что общего у преуспевающего юриста и продавщицы с пригородного рынка? Оказалось — возраст! Обеим перевалило за 60 и новости о пенсиях касаются их напрямую.

Кем ты был в предыдущей жизни?

Теперь с пригородного базара отправимся на другой конец света — сначала в Британию, потом в Штаты. Скандал, связанный с утечкой персональных данных из Facebook и использованием их во время последних президентских выборов в США, на слуху у многих.

В Кембриджском университете существует Центр психометрии (психометрия — отрасль психологии, занимающаяся методикой психологических измерений, проще говоря, тестированием).

В 2008 году заместитель директора центра, молодой ученый польского происхождения Михал Косинский предложил революционную методику психометрических измерений, основанную на «следах», которые человек оставляет в соцсетях. Один только анализ лайков может дать точные данные о возрасте, поле, цвете кожи, сексуальных предпочтениях. И о политических предпочтениях, заметим, тоже. А уж сколько информации может предоставить невинный с виду шуточный опросник вроде «Какой ты цветок?» или «Кем ты был в предыдущей жизни?».

Вначале методика заинтересовала рекламщиков, и созданная в 2013 году компания «Кембридж аналитика» (глава — Александр Никс) как раз начала с изучения предпочтений потребителей. Через год другой психолог из Кембриджа Александр Коган написал приложение для Facebook, при помощи которого в «Кембридж аналитику» попадали огромные массивы персональных данных пользователей.

Детям — мороженое, бабе — цветы

Кроме адресной рассылки рекламы (мамочкам — памперсы, папам — радиоуправляемые вертолетики, старикам — лекарства) можно ведь рассылать и политическую рекламу, основываясь на профиле пользователя, пользуясь его личными проблемами и слабостями.

2016 год стал одновременно годом триумфа и началом провала компании «Кембридж аналитика». Британский референдум за выход из ЕС и выборы президента США превратились для компании в огромную экспериментальную площадку — и технологии с блеском сработали.

Позже выяснилось, что Трамп заплатил «Кембридж аналитике» 15 млн долл. за помощь в проведении избирательной кампании. В разных источниках упоминается то, что в год выборов мало кто всерьез интересовался участием какой-то британской компании в американских выборах. Однако анализ профилей избирателей и последующая грамотная рассылка рекламы через соцсети, учитывающая индивидуальность каждого избирателя, сыграла огромную роль в исходе выборов. И вызвала огромный скандал.

Пока серьезные органы в США и Европе изучали деятельность «Кембридж аналитики», расследования, проведенные британским телеканалом Channel 4, швейцарским изданием Das Magazin и другими СМИ, порвали в клочья информационное пространство. То, что какие-то посторонние люди запускают через соцсети щупальца в их мозги, почему-то не понравилось американцам и европейцам — просто удивительно! Все это привело в итоге к тому, что в мае прошлого года «Кембридж аналитика» обанкротилась, потеряв более 60 млрд долл. рыночной стоимости (свыше 30% капитализации).

Умерла так умерла?

Председатель британской SCL Group (дочерним предприятием которой была «Кембридж аналитика») заявил, что ребрендинг компании невозможен. Допустим. Но кто мешает взять такие распрекрасные технологии и таких замечательных специалистов и пристроить их… под крылышком спецслужб, например? Особенно там, где, мягко говоря, плюют на неприкосновенность личной жизни и персональных данных.

Интересная деталь — когда скандал с «Кембридж аналитикой» только разгорался, одиозная французская фашистка Ле Пен заявила своим однопартийцам, что ее партия тоже сотрудничает с компанией. Представьте себе силы, готовые выбрасывать чудовищные деньги для промывки мозгов потенциальных избирателей и при этом не заботящиеся о моральных аспектах такой работы…

Швейцарское издание привело простой пример адресной политической рекламы, рассылаемой через соцсети. В Майами, в квартале, населенном выходцами с Гаити, перед выборами рассылались новости, что фонд Хиллари Клинтон отказался принимать участие в ликвидации последствий землетрясения на острове. Кого из двоих кандидатов они предпочтут после этого — вопрос риторический.

Так почему бы украинским пенсионерам и пенсионеркам не рассылать ролики, в которых представитель БПП говорит о том, что пенсии нужно отменить?

Поэтому давайте из Майами снова вернемся на пригородный рынок.

Новости для злого прапорщика

В наших условиях такие технологии могут использовать куда более цинично и… действенно, чем где-нибудь в Штатах. Фонд Клинтон, может, и правда не помогал жителям Гаити. А вот об отечественных политиках можно говорить любые ужасы — и очень просто! Достаточно слепить сайт или YouTube-канал и валить туда самые жуткие фантазии. С учетом интересов целевой аудитории, разумеется.

Кстати о YouTube — удалось найти там феерический ролик о том, что украинским пенсионерам отменят пенсии. Его склепал некий «блогер» и лидер «радикальной общественной организации», как утверждают, замешанный в организации дурно пахнущих «акций протеста», известный ксенофобскими высказываниями, сейчас якобы прячется в России.

Безграмотный истерик («Ихняя политика», «Все недра выгребут, весь лес выпилят», «В Хохляндии (!) сегодня 42 миллиона людей, люди дохнут», «Надо снять мораторий на смертную казнь, но не для простого народа!»). Но эта словесная мерзость очень точно попадает в резонанс с определенным контингентом, который, кстати, скорее пойдет голосовать, чем сетевые умники.

Теперь по сути ролика. «Порохоботы… уже в открытую заявляют, что отменят пенсии в Украине!» — и в подтверждение идет короткое интервью 36-летнего депутата от БПП, известного своими либертарианскими взглядами на экономику и рассуждающего о том, что в некоторых странах нет понятия «пенсия».

А на закуску в ролике — вице-премьер Павел Розенко крупным планом: «Именно сегодня, 1 июля, вступает в силу закон Украины об отмене пенсий…». Ну и что, что грубо обрезанная запись сделана 1 июля 2016 года, и речь идет о вступлении в силу закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий»? Кто в этом будет разбираться? Целевая аудитория услышит только «скасування пенсій», а больше ей ничего и не нужно.