Трамп назвал угрозой экономике США бессмысленное расследование. Фото: Комсомольская правда

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Единственной угрозой экономике США президент Дональд Трамп назвал бессмысленное расследование. Отмечается, что Трамп намекал на расследование влияния на президентские выборы в 2016 году.

Президент США заявил об этом на ежегодном выступлении о положении страны перед обеими палатами Конгресса США, которое состоялось вчера, 5 февраля, сообщает «Радио Свобода».

В своем выступлении он отметил, что американская экономика хорошо развивается, и в этой сфере есть даже определенные успехи. Отдельную часть доклада он посвятил расследованию влияния России на выборы президента в США в 2016 году. Он призвал его противников отказаться от плана мести, отметив, что это может повлиять на положение страны.

Трамп отметил, что мир и законность — это то, что нужно стране, и эти два фактора исключают войну и расследования.

Также Трамп коснулся вопроса строительства стены на границе с Мексикой. Он отметил угрозу, которую представляет нелегальная миграция для страны. Отмечается, что в его речи не было никаких ультиматумов.

Напомним, в США более года продолжается расследование вероятности сговора между штабом Трампа и Кремлем. Существует версия, что они вместе подорвали позиции соперника Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.