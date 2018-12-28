Трамп больше не будет свидетельствовать спецпрокурору Мюллеру

Трамп отказывается давать показания Мюллеру, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n116214-tramp-bolshe-ne-budet-svidetelstvovat-specprokuroru-mulleru.html

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Президент США Дональд Трамп больше не будет свидетельствовать спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Глава Белого дома передал через своего адвоката Рудольфа Джулиани, что предоставил достаточно информации о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает Hill TV.

Ожидается, что команда спецпрокурора весной 2019 года обнародует результаты своего расследования.

Ранее Джулиани сообщил, что выступает категорически против личной встречи своего клиента со следователями. Он был уверен, что следователи могли «ввести Трампа в заблуждение своими вопросами». Джулиани уверял, что адвокаты могут сами справиться с вопросами команды Мюллера.

С августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует наличие «русского следа» в президентских выборах 2016 года, а именно заговор штаба Трампа с Кремлем. В частности, речь идет о совместном противодействии кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Кремль причастность к американским выборам отрицает, а Трамп постоянно критикует команду Мюллера.

Однако кольцо обвинений вокруг американнського президента сужается, ведь недавно другой его адвокат признал, что лгал во время показаний в 2017 году в Сенате США. Майкл Коэн мог пойти на признание вины, надеясь на более мягкий приговор. В ходе расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях во время предвыборной кампании. Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с Трампом.