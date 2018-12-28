Трамп більше не свідчитиме спецпрокурору Мюллеру

Трамп відмовляється свідчити Мюллеру, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n116214-tramp-bilshe-ne-svidchytyme-specprokuroru-mulleru.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп більше не буде свідчити спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Глава Білого дому передав через свого адвоката Рудольфа Джуліані, що надав достатньо інформації про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори у 2016 році, повідомляє Hill TV.

Очікується, що команда спецпрокурора навесні 2019 року оприлюднить результати свого розслідування.

Раніше Джуліані повідомив, що виступає категорично проти особистої зустрічі свого клієнта зі слідчими. Він переймався тим, що слідчі могли «ввести Трампа в оману своїми питаннями». Джуліані запевняв, що адвокати можуть самі впоратися із питаннями команди Мюллера.

Із серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер розслідує наявність «російського сліду» у президентських виборах 2016 року, а саме змову штабу Трампа з Кремлем. Зокрема, йдеться про спільну протидію кандидату від демократів Гілларі Клінтон.

Кремлю причетність до американських виборів заперечує, а Трамп постійно критикує команду Мюллера.

Однак кільце звинувачень навколо американнського президента звужується, адже нещодавно інший його адвокат визнав, що брехав під час свідчень у 2017 році у Сенаті США. Майкл Коен міг піти на визнання провини, сподіваючись на більш м’який вирок. Під час розслідування команди спецпрокурора Роберта Мюллера юрист визнав себе винним у фінансових махінаціях під час передвиборчої кампанії. Юрист також відомий тим, що заплатив порноактрисі Стормі Деніелс за мовчання про її зв’язки з Трампом.