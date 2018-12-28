Вибух пролунав в одній із військових частин ЗСУ, постраждав солдат

Внаслідок вибуху постраждав призовник. Фото: Полтавщина

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В одній із військових частин ЗСУ 27 грудня стався вибух. Солдат строкової служби дістав травми й опіки.

Як повідомила прес-служба Оперативного командування «Південь» на власній сторінці у Facebook, в одній із підпорядкованих командуванню військових частин сталася аварія — вибухнув котел у котельні. Внаслідок інциденту постраждав 20-річний солдат строкової служби, який дістав опіки й численні травми.

Постраждалого військовослужбовця госпіталізували, йому надали невідкладну медичну допомогу. Батьків солдата теж поінформували про інцидент.

«Cтан солдата лікарі характеризують як тяжкий. Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону», — повідомили у командуванні.

Наразі тривають слідчі дії, за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, 22 грудня у Львові на різдвяному ярмарку сталася пожежа, під час якої вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту постраждали четверо осіб.