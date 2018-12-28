Взрыв прогремел в одной из воинских частей ВСУ, пострадал военнослужащий

В результате взрыва пострадал призывник. Фото: Полтавщина

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В одной из воинских частей ВСУ 27 декабря произошел взрыв. Солдат срочной службы получил травмы и ожоги.

Как сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг» на собственной странице в Facebook, в одной из подчиненных командованию воинских частей произошла авария — взорвался котел в котельной. В результате инцидента пострадал 20-летний солдат срочной службы, который получил ожоги и многочисленные травмы.

Пострадавшего военнослужащего госпитализировали, ему оказали неотложную медицинскую помощь. Родителей солдата тоже проинформировали об инциденте.

«Состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона», — сообщили в командовании.

Сейчас продолжаются следственные действия, по данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке произошел пожар, во время которого взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали четверо человек.