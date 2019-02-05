«Арена Львов» примет два домашних матча сборной Украины в 2019 году (СПИСОК)

Сборная Украины возвращается во Львов, фото — Ракурс

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Racurs.ua

Поединки отборочного турнира Евро-2020 против Сербии и Люксембурга национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе «Арена Львов». Таково решение исполнительного комитета Федерации футбола Украины (ФФУ).

Обе встречи начнутся в 21.45 по киевскому времени, сообщил 5 февраля официальный сайт ФФУ.

ФФУ приняла к сведению гарантийные письма Министерства молодежи и спорта Украины, Львовской областной государственной администрации, Федерации футбола Львовской области, предприятия «Арена Львов».

Все эти ведомства гарантировали безопасное и качественное проведение матчей сборной в квалификационном раунде чемпионата Европы 2020 года. Речь идет о поединках Украина-Сербия (7 июня) и Украина-Люксембург (10 июня).

При этом в ФФУ учли также предложения тренеров национальной сборной.

Напомним, что стартовую игру отбора к Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет 22 марта в Лиссабоне против сборной Португалии — действующих чемпионов континента. В ФФУ решили, что домашний матч против португальцев состоится в Киеве.