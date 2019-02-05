Преждевременная весна: в заповеднике «Аскания-Нова» зацвели первые подснежники (ФОТО)

Первые подснежники в "Аскании-Новой"

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Аномально теплая погода, которая установилась в Херсонской области в первые дни февраля, способствовала цветению первоцветов.

Отчетливо эта природная аномалия ощущается в биосферном заповеднике «Аскания-Нова», сообщает 5 февраля «Новый день».

Директор заповедника Виктор Гавриленко рассказал, что в старой части дендропарка на площади 29 гектаров уже вовсю цветут подснежники, морозник и крокусы.

«Цветут не отдельными цветками, а целыми куртинами — тысячи растений! На деревьях поют синицы, а в целинной степи жаворонки разбились на пары», — рассказал Гавриленко.

Нынешняя зима на Херсонщине сопровождается температурными рекордами. Например, 4 февраля температура воздуха в области достигала 13 градусов тепла, что является максимумом за последние 70 лет. А 29 января воздух прогрелся до +11,2°.

Но уже с 6 февраля синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине. В среду будет облачно, в большинстве областей пройдут осадки в виде мокрого снега. Ветер северный 5−10 м/с. На юге страны воздух прогреется только до +3°.