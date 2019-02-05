Надгробие на могиле Карла Маркса в Лондоне разбили молотком (ФОТО)

Разбиты плиту с надписью, ее установили в конце XIX века, фото - Твиттер

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Racurs.ua

Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

Разбито плиту с надписью, которую установили в конце XIX века, сообщил 5 февраля Твиттер кладбища.

Памятник существенно не пострадал, но представители мемориального комплекса сообщили, что речь идет, скорее всего, о целенаправленной атаке. Другие надгробия не пострадали. Сотрудники считают, что полностью восстановить плиту не удастся.

«Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то прошелся по ней молотком. Мы приведем в порядок ее как можно скорее», — говорится в записи.

Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иан Дангвелл в комментарии Guardian назвал осквернение надгробия «весьма смутной формой политического высказывания».

Карл Маркс умер 14 марта 1883 года в Лондоне в возрасте 64 лет.